Эллиот ответил Махачеву, который назвал его «грязным бойцом» после победы над Уланбековым

35-летний американский боец UFC Тим Эллиот, выступающий в наилегчайшем весе, ответил на обвинения от Ислама Махачева в неподобающем стиле ведения боя на турнире UFC 272 с Тагиром Уланбековым, который завершился победой представителя США судейским решением.

«“В конце концов, если бы Тагир победил меня, никто бы не сказал ни хрена о захвате перчаток, никто бы ничего не сказал о каком-либо нарушении. Единственная причина, по которой люди расстраиваются из-за дерьма с захватом перчаток, заключается в том, что они проиграли. Его команда проиграла, и это просто выставляет их в плохом свете. Они бы ничего не сказали, если бы выиграли, так что это просто одна из таких вещей.

Это работа судьи — вмешиваться, если я делаю что-то не так. Он говорил мне всякую чушь, он сказал мне отпустить перчатку, и я отпустил перчатку. Но для меня это не так уж и важно. Я участвую в кулачном бою. Люди твердят и твердят о морали спорта, о духе воина и обо всем этом но мне, чёрт возьми, все равно. Я не мастер боевых искусств — я боец, и это моя работа. Я пытаюсь зарабатывать деньги на этой работе, и это то, что я сделал на UFC 272.

Такие вещи случаются постоянно, и будут происходит. Сегодня я был на спарринге, и мне ткнули в глаза, схватили за перчатку, ударили головой, поцарапали, а это мои друзья, это мои товарищи по команде. Такое случается, и все это знают», — приводит слова Эллиота MMA Fighting.