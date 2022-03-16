Брат Хабиба приблизился к топ-3 легковесов Bellator, Рабаданов вошёл в десятку

Bellator опубликовал новый рейтинг легковесов.
В свежем топе российский боец Усман Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, приблизился к топ-3 рейтинга. Теперь Нурмагомедов занимает четвёртую позицию. Также примечательно, что в топ-10 попал Гаджи Рабаданов. Это его первое попадание в рейтинг, он расположился на 10-й строчке.
На счету 23-летнего Нурмагомедова 3 победы в Bellator. Всего в ММА на его счету 14 поединков, в которых одержано 14 побед, из них восемь были досрочными.
Напомним, Усмана и его друга Камала Идрисова арестовали 11 ноября в аэропорту Шереметьево. Идрисов ехал с Усманом Нурмагомедовым на машине без номеров. Торопясь в аэропорт, водитель не остановился в ответ на требование полицейского и сбил его. Отмечалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу. Самого Нурмагомедова следствие рассматривает как свидетеля.
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