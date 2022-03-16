Гегард Мусаси выразил желание провести боксёрский поединок с Андерсоном Силвой

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси выразил желание провести боксёрский поединок с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
«Думаю, после такой долгой карьеры в боях я заслужил эту возможность. Думаю, я имею право выставлять свои условия. Я хочу провести боксёрский поединок, потому что знаю, как побеждать. Это не просто болтовня. Я бы сожрал Андерсона Силву. У меня нет желания драться с ним по правилам смешанных единоборств, его время позади, но провести бой в боксе — заманчиво», — приводит слова Мусаси Bloody Elbow.
Напомним, в последнем поединке Мусаси одержал победу над Остином Вандерфордом. Мусаси защищал свой титул в среднем весе. Бой завершился в первом раунде после того, как Мусаси за 1,25 минуты нокаутировал соперника. Всего в смешанных единоборствах Гегард одержал 49 побед, потерпел 7 поражений и дважды заканчивал бой вничью.
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