Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему бой Макгрегор — Пол не состоится

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и блогером Джейком Полом.



«Хорошо, но Джейк Пол точно не должен драться с Конором Макгрегором. Эти парни, братья Пол, они просто огромные. Он очень крупный и его брат очень большой. Он ростом под 185 см, весит 95 килограммов. Конор Макгрегор дрался в весе до 65 и до 70 кг. Весовые категории были придуманы не просто так», — приводит слова Даны Уайта MMAFIghting.



В декабре 2021 года Пол победил другого экс-чемпиона UFC, американца Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. Ранее Пол не раз выражал желание попробовать свои силы в ММА. Также Пол уже продолжительное время выступает против президента UFC Даны Уайта.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».