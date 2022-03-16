«Ждите новостей». Александр Емельяненко показал фотографии с тренировки

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав фотографии с тренировок.



«Продолжаю тренировки, ждите новостей. Всем хорошего и продуктивного дня», — написал Емельяненко.

Фото: https://t.me/AlexanderEmelianenko

Фото: https://t.me/AlexanderEmelianenko

Фото: https://t.me/AlexanderEmelianenko

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



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