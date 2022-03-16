Экс-бойца UFC арестовали по подозрению в нанесении побоев и жестоком обращении с детьми

Бывший боец UFC Коди Ист был арестован полицией округа Берналилло по обвинению в нанесении побоев и жестоком обращении с детьми, сообщает MMAJunkie. По информации источника, спортсмен был задержан 15 марта в Альбукерке. Боец подрался со своей женой, после чего запер детей в машине. Согласно протоколу местной полиции, спортсмен угрожал жене расправой и оттолкнул её, когда она хотела забрать детей.
Теперь спортсмена ждёт суд, который пройдёт 26 апреля.
Примечательно, что это не первый случай проблем с законом у Иста — ранее его арестовывали за нападение на полицейского, побои, жестокое обращение с детьми. За совокупность преступлений Ист был приговорён к трём годам лишения свободы.
В послужном списке Иста в UFC были бои с Уолтом Харрисом и Кёртисом Блэйдсом. Оба этих боя он проиграл, после чего с ним расторгли контракт.
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