Экс-бойца UFC арестовали по подозрению в нанесении побоев и жестоком обращении с детьми

Бывший боец UFC Коди Ист был арестован полицией округа Берналилло по обвинению в нанесении побоев и жестоком обращении с детьми, сообщает MMAJunkie. По информации источника, спортсмен был задержан 15 марта в Альбукерке. Боец подрался со своей женой, после чего запер детей в машине. Согласно протоколу местной полиции, спортсмен угрожал жене расправой и оттолкнул её, когда она хотела забрать детей.



Теперь спортсмена ждёт суд, который пройдёт 26 апреля.



Примечательно, что это не первый случай проблем с законом у Иста — ранее его арестовывали за нападение на полицейского, побои, жестокое обращение с детьми. За совокупность преступлений Ист был приговорён к трём годам лишения свободы.



В послужном списке Иста в UFC были бои с Уолтом Харрисом и Кёртисом Блэйдсом. Оба этих боя он проиграл, после чего с ним расторгли контракт.