Дана Уайт обозначил сроки возможного возвращения Конора Макгрегора в октагон

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что рассматривает вариант с возвращением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора осенью 2022 года.



«Если его нога правильно заживёт и он получит разрешение на возвращение к тренировкам, то, возможно, он вернётся ранней осенью», — приводит слова Даны Уайта The Sun.



Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».