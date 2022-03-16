Дана Уайт обозначил сроки возможного возвращения Конора Макгрегора в октагон
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что рассматривает вариант с возвращением бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора осенью 2022 года.
«Если его нога правильно заживёт и он получит разрешение на возвращение к тренировкам, то, возможно, он вернётся ранней осенью», — приводит слова Даны Уайта The Sun.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
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