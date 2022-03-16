«Чемпион UFC 2022 года». Тухугов показал фотографию с Махачевым

Российский боец UFC Зубайра Тухугов опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию. На фото с Тухуговым предстал его соотечественник, Ислам Махачев.



«Ислам Махачев, 2022 год, чемпион UFC», — подписал фотографию Зубайра Тухугов.

Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.



Ранее Махачев показал фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой.