«Чемпион UFC 2022 года». Тухугов показал фотографию с Махачевым

Российский боец UFC Зубайра Тухугов опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию. На фото с Тухуговым предстал его соотечественник, Ислам Махачев.
«Ислам Махачев, 2022 год, чемпион UFC», — подписал фотографию Зубайра Тухугов.
Напомним, последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
Ранее Махачев показал фото с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой.
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