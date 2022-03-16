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Ян — Стерлингу: «Выбью из тебя всё дерьмо, пёс»

Ян — Стерлингу: «Выбью из тебя всё дерьмо, пёс»
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к своему следующему сопернику американцу Алджэмейну Стерлингу.

«Я не потерял своё достоинство, как ты. Представляю, как ты будешь плакать после нашего следующего боя. Я выбью из тебя всё дерьмо, пёс», — написал Ян в своём «твиттере».

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, первый бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга состоялся в марте прошлого года. Тогда победа в поединке досталась американцу после дисквалификации Яна из-за неумышленного запрещённого удара. Позже российский боец разобрал Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона. Теперь бойцов ждёт объединительный поединок.

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