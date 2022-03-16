«На работе тоже бывают несчастные случаи». Абдурахимов — про поражение от Докоса

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов прокомментировал своё поражение представителю США Крису Докосу на турнире UFC 266.

«Вскоре после того поражения я уже тренировался, но в парах не стоял, потому что нос был сломанный. Потом вылечился, всё нормально стало. А психологически мне восстанавливаться не нужно, что тут такого. Это моя работа. Мы же знаем, на что идём.



Менял ли я потом что-то в тренировочном процессе? Готовились как обычно. На работе ведь тоже бывают несчастные случаи. Так получилось, что проиграл. Это был не мой день просто. Не было такого, чтобы я прямо не в форме был. Пропустил удар, прозевал где-то. Так бывает», — сказал Абдурахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.