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«На работе тоже бывают несчастные случаи». Абдурахимов — про поражение от Докоса

«На работе тоже бывают несчастные случаи». Абдурахимов — про поражение от Докоса
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Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов прокомментировал своё поражение представителю США Крису Докосу на турнире UFC 266.

«Вскоре после того поражения я уже тренировался, но в парах не стоял, потому что нос был сломанный. Потом вылечился, всё нормально стало. А психологически мне восстанавливаться не нужно, что тут такого. Это моя работа. Мы же знаем, на что идём.

Менял ли я потом что-то в тренировочном процессе? Готовились как обычно. На работе ведь тоже бывают несчастные случаи. Так получилось, что проиграл. Это был не мой день просто. Не было такого, чтобы я прямо не в форме был. Пропустил удар, прозевал где-то. Так бывает», — сказал Абдурахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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