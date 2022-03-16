Дос Сантос всё ещё хочет подраться с Пулевым, несмотря на переход в промоушен Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос рассказал, что он всё ещё настроен подраться с 40-летним болгарским боксёром Кубратом Пулевым.

«Мы постоянно поддерживаем контакт c его командой. Они знают обо всех наших действиях, и я до сих пор готов поехать и сразиться с Кубратом Пулевым. Думаю, что это будет отличный бой, но сейчас я счастлив, потому что передо мной отличный соперник, Йорган Де Кастро, который является очень жёстким бойцом», — приводит слова дос Сантоса MMAJunkie.

В своём последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл представителю Франции Сирилю Гану. В общей сложности на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл четыре последних боя.



После ухода из ММА дос Сантос начал заниматься профессиональной борьбой, выступая в боях под эгидой AEW. Он также собирался драться в главном событии Triller's Triad Combat с 40-летним болгарским боксёром Кубратом Пулевым, но в итоге мероприятие сорвалось.