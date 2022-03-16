«Мой набор навыков улучшился». Том Аспиналл рассказал о тренировках с Тайсоном Фьюри

Боец UFC Том Аспиналл, который 19 марта встретится с россиянином Александром Волковым, рассказал о своём опыте тренировок со знаменитым боксёром Тайсоном Фьюри.

«Мой набор навыков улучшился. Это помогло мне в плане мастерства. Но ещё больше — в ментальном плане. Мой подход полностью изменился с тех пор, как я тренировался с ним, хотя это было довольно давно.



Мне было около двадцати лет, я не был уверен, хочу ли я продолжать заниматься этим видом спорта, боксом или, может быть, вообще перестать драться. А он взял и изменил мой взгляд на все. Так что я просто благодарен ему», — приводит слова Аспиналла



Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night и нокаутировал Джейка Коллье в первом раунде.