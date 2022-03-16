«Оставайся на связи с посольством США». Мокаев встретился у лифта с будущим соперником

Английский боец ММА с российскими корнями Мухаммад Мокаев рассказал, как встретился в лифте со своим будущим соперником — Коди Дёрденом. Напомним, бойцы подерутся на турнире UFC Fight Night 204, который состоится в Лондоне 19 марта.



«Я ехал в лифте с тренером, и когда мы приехали наверх, столкнулись с Дёрденом. Я спросил у него: «Ты ещё жив?» А он посмотрел на меня и сказал «Привет». Это плохой знак для него. Я не собирался нападать на него в лифте. Просто хотел сказать — оставайся на связи с посольством США, чтобы уехать сразу после нашего боя», — сказал Мокаев на пресс-конференции.



На счету 21-летнего Мокаева семь боёв в профессиональных смешанных единоборствах. Он одержал шесть побед, ещё один бой был признан несостоявшимся.