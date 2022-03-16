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«Меня не опрокинет даже тяжеловес». Боец UFC будет драться на глазах больного отца

«Меня не опрокинет даже тяжеловес». Боец UFC будет драться на глазах больного отца
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Боец смешанных единоборств Майк Гранди рассказал, что за его поединком с Макваном Амирхани на UFC Fight Night 204 будет следить его больной отец. Гранди выступает в полулёгком весе и проиграл два последних боя.

«Этот бой будет значить для меня гораздо больше, чем просто попытка сохранить работу после двух поражений. Я хочу подарить зрелище своему отцу. К сожалению, у него обнаружена неизлечимая болезнь, но в эту ночь он будет возле клетки. Для меня это значит очень многое.

Нет никаких шансов, что Амирхани победит меня. Вы можете поставить меня против тяжеловесов из главного боя, но и они меня не опрокинут в эту ночь. Я посвящу этот бой, эту победу своему отцу», — рассказал Гранди на пресс-конференции.

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