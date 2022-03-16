Волков высказался по поводу боя с Аспиналлом

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями по поводу предстоящего боя с Томом Аспиналлом. Напомним, поединок состоится 19 марта на турнире в Лондоне.

«Перед предстоящим боем я спокоен, уверен в себе и настроен на победу. Я переболел ковидом примерно за полтора месяца до боя. И мне необходимо было провести полноценный лагерь. UFC же хотела привезти меня в Лондон примерно за 3 недели до боя. На тот момент я провёл лишь три недели тренировочного лагеря, мне необходимы были мои спарринг-партнёры, моя команда и зал, к которому я привык. В любом случае мы были уверены, что доберёмся. Так и получилось.



В первую очередь я профессионал, считаю, что просто должен делать свою работу. И я её делал, и надеялся на то, что поединок сложится, что я попаду сюда, в Лондон. Я повёл себя профессионально, и вот я здесь.



На самом деле, я следил за Томом Аспиналлом с момента его появления в UFC. Одна из крупных его побед была над Андреем Орловским. В этом плане я вижу, что он как боец готов находиться в топе UFC достаточно долго. Я люблю такие бои, они подстёгивают меня к развитию. Несмотря на то, на какой сейчас он строчке в рейтинге, это очень важный бой для меня», — сказал Волков на пресс-конференции.