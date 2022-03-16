Александр Волков рассказал, как добирался до Лондона

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что у него и его команды не возникло проблем с тем, чтобы добраться до Лондона для участия в бою с британцем Томом Аспиналлом.

«Проблем с прохождением контроля у нас и у вас, чего мы опасались, не возникло. Кроме общего нервного состояния. Ну и плюс, сам полёт был достаточно долгий. Мне пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби. Полёт занял в сумме около суток. Но всё было комфортно, всё было хорошо. Все пункты паспортного контроля мы прошли хорошо. Единственное, чем отличался этот перелёт, что за это время я мог бы долететь до Америки и обратно», — сказал Волков на пресс-конференции.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.