Александр Волков рассказал, как добирался до Лондона

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что у него и его команды не возникло проблем с тем, чтобы добраться до Лондона для участия в бою с британцем Томом Аспиналлом.
«Проблем с прохождением контроля у нас и у вас, чего мы опасались, не возникло. Кроме общего нервного состояния. Ну и плюс, сам полёт был достаточно долгий. Мне пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби. Полёт занял в сумме около суток. Но всё было комфортно, всё было хорошо. Все пункты паспортного контроля мы прошли хорошо. Единственное, чем отличался этот перелёт, что за это время я мог бы долететь до Америки и обратно», — сказал Волков на пресс-конференции.
Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
- 16 марта 2022
-
21:06
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:31
-
20:27
-
20:17
-
19:34
-
18:32
-
17:25
-
17:17
-
16:31
-
15:48
-
14:50
-
13:35
-
12:57
-
11:47
-
10:53
-
09:41
-
08:37
-
04:05
-
03:47
-
00:58
- 15 марта 2022
-
23:56
-
22:55
-
21:45
-
20:50
-
20:32
-
19:29
-
18:52
-
17:57
-
17:14
-
16:08
-
15:42
-
14:47