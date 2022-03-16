«Что делал 2,5 года? Пахал». Павлович — о длительном простое

Российский боец UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович рассказал, чем он занимался во время простоя от боёв, который продлился 2,5 года.

«Чем занимался 2,5 года во время простоя? Пахал (смеётся). Пахал как следует, восстанавливался после операции и потом долгое время тренировался, тренировался, тренировался. На самом деле, это самый долгий лагерь, который был в моей жизни. Отмена боя, полноценный лагерь прошёл – не получилось, отменилось. Чуть отдохнул, начал к следующему поединку готовиться. Поэтому прямо такой трудовой лагерь был», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Павлович в последний раз сражался с Морисом Грином. Их бой прошёл в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Сергея 14 побед и 1 поражение.