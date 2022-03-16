Волков рассказал, что может ему помочь победить Аспиналла

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков считает, что его опыт в пятираундовых боях может помочь ему в поединке с британцем Томом Аспиналлом.

«Будет ли иметь значение тот факт, что Аспиналл только раз доходил до второго раунда, а я дрался и пятираундовые поединки? Конечно, это будет иметь огромное значение. Я вспоминаю свои самые первые затяжные бои, и ты получаешь новые ощущения. Что это было вообще? Возникают новые, порой неожиданные ощущения. Мы все проходим это на тренировках, Том наверняка тоже это нарабатывал. Но подобные ощущения в бою — это нечто совершенно иное. Поэтому, думаю, мой опыт работы в последних раундах будет мне на руку.



События, происходящие в мире, на первых порах отвлекали, но потом я отключил свои социальные сети и сосредоточился на подготовке. Потому что, если читать новости, вникать в события, голова взрывается. Это мешает сконцентрироваться на подготовке. Но сейчас я полностью изолирован от того, что происходит снаружи, и сконцентрирован на том, чтобы показать в субботу хороший бой», — сказал Волков на пресс-конференции.