Волков рассказал, что может ему помочь победить Аспиналла

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков считает, что его опыт в пятираундовых боях может помочь ему в поединке с британцем Томом Аспиналлом.
«Будет ли иметь значение тот факт, что Аспиналл только раз доходил до второго раунда, а я дрался и пятираундовые поединки? Конечно, это будет иметь огромное значение. Я вспоминаю свои самые первые затяжные бои, и ты получаешь новые ощущения. Что это было вообще? Возникают новые, порой неожиданные ощущения. Мы все проходим это на тренировках, Том наверняка тоже это нарабатывал. Но подобные ощущения в бою — это нечто совершенно иное. Поэтому, думаю, мой опыт работы в последних раундах будет мне на руку.
События, происходящие в мире, на первых порах отвлекали, но потом я отключил свои социальные сети и сосредоточился на подготовке. Потому что, если читать новости, вникать в события, голова взрывается. Это мешает сконцентрироваться на подготовке. Но сейчас я полностью изолирован от того, что происходит снаружи, и сконцентрирован на том, чтобы показать в субботу хороший бой», — сказал Волков на пресс-конференции.
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