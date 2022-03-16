Топурия — о возможном бое с Пимблеттом: с гордостью и честью я бы бился за свой народ

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илья Топурия рассказал о своём конфликте с британцем Пэдди Пимблеттом.
«Я не знаю его, но я видел, как он спорил с Гурамом Кутателадзе. Я не совсем понял, о чём они говорили, но услышал от Пимблетта фразу: «Теперь я знаю, почему Россия разбомбила Грузию. Вы, ребята, просто кучка идиотов».
Так что вы должны понять мою реакция на то, что кто-то воспринял это как шутку, когда в той войне погибло много невинных людей — мы говорим о детях и людях, которые не имеют к этому никакого отношения. Это также болезненная тема для меня, потому что в той войне погибли члены моей семьи и многие мои соотечественники. Так что это не то, что меня радует, и с этого всё началось.
И что я могу сказать о том, кто смеётся над этим? Он идиот и просто глупый ребёнок. Если он думает, что я сделаю шаг назад, когда увижу его, то он сильно ошибается. Ему нужно молиться, чтобы наши пути не пересеклись, потому что я сойду с ума.
Конечно, я хочу этого боя. С гордостью и честью я бы бился за свой народ», — приводит слова Топурии MMAJunkie.
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