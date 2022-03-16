Волков отреагировал на слова Аспиналла о том, что он победит россиянина

Боец UFC Александр Волков высказался по поводу слов своего будущего соперника Тома Аспиналла о том, что он сможет победить россиянина.

Напомним, поединок между бойцами состоится 19 марта на турнире UFC Fight Noght 204 в Лондоне.

«Аспиналл рассказывал, что может победить меня и в стойке, и в клинче, и на полу? Знаете, одно дело говорить, другое дело — исполнить. Думаю, что сейчас говорить бессмысленно. На моей стороне много боёв в PPV-шоу, на его стороне бои, которые проходили непродолжительную дистанцию. В этом плане я уже показал намного больше в октагоне. Мне просто нужно быть самим собой, чтобы противостоять ему», — сказал Волков на пресс-конференции.



Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.