«Я шокирую мир, вот увидите!». Стерлинг выложил видео с тренировки перед боем с Яном

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил в своём «твиттере» видео с тренировки перед боем с россиянином Петром Яном.

«2 раунд. Легкая работёнка. Время поединка приближается. Я шокирую мир, вот увидите!», — написал Стерлинг.

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, первый бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга состоялся в марте прошлого года. Тогда победа в поединке досталась американцу после дисквалификации Яна из-за неумышленного запрещённого удара. Позже российский боец разобрал Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона. Теперь бойцов ждёт объединительный поединок.