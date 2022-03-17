Харитонов: даже не буду готовиться к бою с Емельяненко. Алкаша ничто не исправит

Российский тяжеловес Сергей Харитонов вновь высказался по поводу своего соотечественника Александра Емельяненко.

«Честно говоря, я даже готовиться к этому поединку серьезно не буду. По условиям договоримся, через неделю — поехали! Полный вперед! Скажу честно и открыто — я не буду готовиться. Так, в парах постою, потому что уверен, что алкаша уже ничто не исправит.



Для Емельяненко уже нет пути назад. Он думает, что форму наберет, а уже все… Образ жизни такой, что как бы он ни тренировался, что бы ни делал, ничего не поможет. В свое время он был талантливым бойцов, из него мог получиться толк, но поздно пить боржоми, когда почки сели.

Правила я уже озвучил — без ограничений по времени, или хотя бы 30 минут, чтобы из клетки вышел только один», – сказал Харитонов на YouTube-канале «Ушатайка».