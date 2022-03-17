Кевин Холланд подробно рассказал, как обезвредил вооружённого преступника

Боец UFC Кевин Холланд рассказал о том, как однажды он обезвредил вооружённого преступнике в суши-баре.

«Мы просто хорошо проводили время в суши-баре, расслаблялись. Потом я повернулся лицом в одну сторону и услышал сильный взрыв. Я подумал, что это разбилась бутылка шампанского, потому что сзади стояли люди и праздновали день рождения. Потом я оглянулся и увидел, что люди бегут с ужасом на лице разбегаются в стороны. Это сильно насторожило меня.

Я заглянул за угол и увидел, как два парня лежат на земле, и у одного из них в руках пистолет. Я схватил стул и намеревался ударить по ним. Но тот, что был сверху в основном держал руку парня, чтобы он перестал нажимать на спусковой крючок. Поэтому мы просто выхватили пистолет из руки этого парня. Затем я взял его на себя. Сделал захват и усыпил его. Полицейские приехали довольно быстро. Они надели на парня наручники, и все было кончено», — приводит слова Холланда MMA Junkie.