Боец ММА умер после осложнений, полученных во время дебютного боя

27-летний боец смешанных единоборств Кристиан Лубенга скончался в больнице после травм, полученных во время своего дебюта в ММА. Об этом сообщает портал MMA News.

Спортсмен участвовал в бою в субботу, 12 марта, на турнире AMMO Fight League: Battle of St. Patrick's, проходившем в комплексе Mallary. Лубенга выступал против другого бойца-дебютанта, Коди Маккракена.

Лубенга был учеником Black Wolf MMA в Орандже (США). Сотрудники заведения поделились своими мыслями в социальных сетях, описав Лубенгу как члена семьи, который был вежлив, профессионален, скромен, всегда добр ко всем. Он провёл много часов, тренируясь как мастер боевых искусств.

«Кристиан был настоящим мастером боевых искусств во всех аспектах этого слова и самым настоящим воином. Мы любим тебя, Кристиан. Мы все тебя любим», — сказал представитель Black Wolf MMA.

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