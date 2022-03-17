Бивол — о спаррингах Канело с тяжеловесами: это не имеет ни малейшего значения

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол высказался по поводу предстоящего боя с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

В СМИ сообщалось о том, что Канело в тренировочном лагере спарринговался с гораздо более крупными бойцами в лагере — в том числе с претендентами в тяжёлом весе.



Бивол не обеспокоен никакими историями, связанными с тренировочным лагерем Канело. Он считает, что спарринги не повлияют на результат.

«Канело может спарринговать с кем угодно, и это ничего не изменит. Я также делал это с крузервейтами и тяжеловесами. Правда в том, что это не имеет ни малейшего значения, потому что в конечном итоге это просто спарринг», — приводит слова Бивола BoxingScene.

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