«Если я выйду на улицу, то они меня пристрелят». Уайт рассказал об угрозах в свой адрес

Президент UFC Дана Уайт рассказал о борьбе организации с пиратскими трансляциями и о том, как однажды ему угрожали за это физической расправой.

С 2012 года UFC преследует нелегальных стримеров своих мероприятий. В 2014 году организации удалось успешно выследить предполагаемого пирата и отсудить у него $ 12 тыс.



Спустя почти целое десятилетие UFC продолжает свою антипиратскую кампанию. Но, по словам Даны Уайта, это не обошлось без последствий.

«Мы поймали много людей и привлекли их к ответственности за это. Были парни, которые занимались этим в барах. Их бары воровали трансляции, показывая их незаконно»

По словам Уайта, во время одной из его поездок в Мемфис ситуация едва не стала ужасной и потенциально смертельной.



«Это правдивая история. Мы были в Мемфисе и выступали в программе Lookin For Fight. Там присутствовал парень, чей бар пострадал из-за всей этой ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.