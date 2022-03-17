«Если я выйду на улицу, то они меня пристрелят». Уайт рассказал об угрозах в свой адрес

Президент UFC Дана Уайт рассказал о борьбе организации с пиратскими трансляциями и о том, как однажды ему угрожали за это физической расправой.
С 2012 года UFC преследует нелегальных стримеров своих мероприятий. В 2014 году организации удалось успешно выследить предполагаемого пирата и отсудить у него $ 12 тыс.
Спустя почти целое десятилетие UFC продолжает свою антипиратскую кампанию. Но, по словам Даны Уайта, это не обошлось без последствий.
«Мы поймали много людей и привлекли их к ответственности за это. Были парни, которые занимались этим в барах. Их бары воровали трансляции, показывая их незаконно»
По словам Уайта, во время одной из его поездок в Мемфис ситуация едва не стала ужасной и потенциально смертельной.
«Это правдивая история. Мы были в Мемфисе и выступали в программе Lookin For Fight. Там присутствовал парень, чей бар пострадал из-за всей этой ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.
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