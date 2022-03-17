Стало известно, кто заменит Александра Волкова, если россиянина не допустят к турниру UFC

Английский боец ММА Том Аспиналл рассказал, кто может подраться с ним вместо Александра Волкова, если россиянина не допустят к участию в турнире UFC Fight Night 204. Резервным бойцом является Марчин Тыбура.



«У меня были сомнения, что наш бой с Волковым состоится, особенно на прошлой неделе. Но тут от меня ничего не зависит. К счастью, пока вроде бы всё нормально. Впрочем, сможет Волков подраться или нет, для меня ключевого значения не имеет. В качестве резервного бойца здесь есть Марчин Тыбура — на случай, если всё изменится в последнюю минуту», — рассказал Аспиналл на пресс-конференции перед турниром.



Напомним, бой Аспиналл — Волков будет главным на турнире UFC Fight Night 204. Бойцовский вечер состоится 19 марта в Лондоне. «Чемпионат» проведёт его текстовую трансляцию.