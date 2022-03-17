«Деньги заставляют мир вертеться». Промоутер — про организацию боя Альвареса и Усмана

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможной организации боксёрского боя между абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом и чемпионом UFC Камару Усманом. Напомним, ранее Усман заявил, что хотел бы подраться с Канело по правилам бокса.



«У Камару контракт с UFC, но если Дана Уайт готов, мы можем обсудить этот бой. Хотя я не вижу никаких шансов на то, чтобы Усман мог победить Канело, но почему бы и нет?



Могу сказать про Альвареса, что он никогда не умаляет значения разных поединков, даже когда упоминается Джейк Пол. Сауль уверен: никогда не говори «никогда». Вы можете свести номера один в боксе и лучшего бойца UFC вне весовых категорий. Деньги заставляют мир вертеться», — приводит слова Хирна BJ Penn.