«Деньги заставляют мир вертеться». Промоутер — про организацию боя Альвареса и Усмана
Поделиться
Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможной организации боксёрского боя между абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом и чемпионом UFC Камару Усманом. Напомним, ранее Усман заявил, что хотел бы подраться с Канело по правилам бокса.
«У Камару контракт с UFC, но если Дана Уайт готов, мы можем обсудить этот бой. Хотя я не вижу никаких шансов на то, чтобы Усман мог победить Канело, но почему бы и нет?
Могу сказать про Альвареса, что он никогда не умаляет значения разных поединков, даже когда упоминается Джейк Пол. Сауль уверен: никогда не говори «никогда». Вы можете свести номера один в боксе и лучшего бойца UFC вне весовых категорий. Деньги заставляют мир вертеться», — приводит слова Хирна BJ Penn.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
14:11
-
14:06
-
13:50
-
13:12
-
13:03
-
12:04
-
11:21
-
10:31
-
10:10
-
09:18
-
00:20
- 16 марта 2022
-
23:23
-
23:15
-
22:45
-
22:06
-
21:06
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:31
-
20:27
-
20:17
-
19:34
-
18:32
-
17:25
-
17:17
-
16:31
-
15:48
-
14:50
-
13:35
-
12:57
-
11:47
-
10:53
-
09:41
-
08:37
Партнерский контент