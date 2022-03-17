Альберт Дураев снялся с турнира UFC 273
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Российский боец UFC Альберт Дураев получил травму рёбер и не сможет принять участие в бою с американцем Энтони Эрнандесом, назначенном на 9 апреля. Об этом сообщает источник, близкий к команде бойца.
Альберт дебютировал в UFC на турнире UFC 267, состоявшемся в конце октября прошлого года. Там Альберт встречался с соотечественником Романом Копыловым и победил его единогласным решением судей.
Эрнандес в последний раз сражался на турнире UFC 258, который проходил в феврале прошлого года. Противостоял Энтони представитель Бразилии Родолфу Виейра. Бой закончился уже во втором раунде победой американца за счёт удушающего приёма.
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