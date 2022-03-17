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«Нанял жёстких русских борцов — они крутые». Бёрнс рассказал о подготовке к бою с Чимаевым

«Нанял жёстких русских борцов — они крутые». Бёрнс рассказал о подготовке к бою с Чимаевым
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Бразильский боец ММА Гилберт Бёрнс рассказал, как готовится к поединку с Хамзатом Чимаевым. Бойцы встретятся в клетке 10 апреля на турнире UFC 273.

«Мне очень помог российский тренер Саид Сапаров — помог освоить многие детали в борьбе. Также мне пришлось нанять двух жёстких русских борцов — они крутые. И ежедневно мне помогают. Они попросили сохранить свои имена в секрете, и мне пришлось согласиться — слишком много пользы они мне приносят, многое поменяв в моей борьбе.

Мне всегда нравились тейкдауны, захваты, но у русских всё на другом уровне. Можно подумать, что они просто физически сильны, но тут всё дело в технике. Она великолепна, сильно опережая технику бойцов из США», — цитирует Бёрнса MMA Fighting.

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