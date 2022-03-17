Тим Цзю: я приехал в Америку, чтобы стать великим чемпионом мира в своём дивизионе

27-летний австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю рассказал о своих целях в боксе.

«Я приехал в Америку с большими намерениями захватить весь дивизион среднего веса и стать следующим великим чемпионом мира в 154 фунтах. Чтобы стать легендой, нужно приехать в Америку в какой-то момент своей карьеры и оставить след в спорте. Я хочу продолжить наследие моей семьи в боксе, а также проложить свой собственный путь. 26 марта — это начало моей эры.

Я уважаю своего соперника, он дрался на чемпионском уровне. Чувствую, что встреча с таким человеком, как Гуше, который одержал большую победу, станет отличным поединком. Это будет мой дебют на Showtime, и я хочу не только стать лучшим, но и стать лицом телеканала. Хочу пойти по стопам своего отца и однажды быть введённым в Международный зал славы бокса», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Следующий бой Цзю проведёт с американцем Терреллом Гуше. Бой состоится в ночь с 26 на 27 марта в Миннесоте (США).