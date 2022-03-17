«Волков — просто ещё один парень в перчатках». Аспиналл — о предстоящем бое UFC в Лондоне

Британский боец UFC Том Аспиналл поделился мыслями о предстоящем поединке с россиянином Александром Волковым.
«Думаю, за этот тренировочный лагерь я прибавил больше, чем за последние два года. Чувствую себя просто прекрасно. Я наслаждаюсь этим. Не думаю о результате, если говорить честно, не думаю, как закончу этот бой. Мне наплевать. Просто хочу насладиться этим моментом.
Я попал в UFC и думал: «О, эти парни такие крутые)». Но это не совсем так. Это просто другие парни, которые дерутся в перчатках против вас. Не поймите меня неправильно, я отношусь к Волкову серьёзнее, чем к любому другому оппоненту. Но, в конце концов, Волков — просто ещё один парень в перчатках. Такой же, как и любой другой», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.
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