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Брат Илии Топурии подерётся на UFC в Лондоне на коротком уведомлении

Брат Илии Топурии подерётся на UFC в Лондоне на коротком уведомлении
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Грузинский боец Александр Топурия, являющийся братом испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, выступит на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. Соперником Топурии станет британец Натаниэль Вуд.

Изначально планировалось, что соперником Вуда станет Винсент Моралес, однако американец снялся с боя из-за болезни. Топурия согласился на поединок на коротком уведомлении.

Для Алекса Топурии этот поединок станет дебютным в UFC. Всего на его счету четыре поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал три победы и потерпел одно поражение. На счету Вуда 22 боя в ММА, в которых он одержал 17 побед и пять раз потерпел поражение.

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