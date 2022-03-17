Брат Илии Топурии подерётся на UFC в Лондоне на коротком уведомлении

Грузинский боец Александр Топурия, являющийся братом испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, выступит на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. Соперником Топурии станет британец Натаниэль Вуд.



Изначально планировалось, что соперником Вуда станет Винсент Моралес, однако американец снялся с боя из-за болезни. Топурия согласился на поединок на коротком уведомлении.



Для Алекса Топурии этот поединок станет дебютным в UFC. Всего на его счету четыре поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал три победы и потерпел одно поражение. На счету Вуда 22 боя в ММА, в которых он одержал 17 побед и пять раз потерпел поражение.