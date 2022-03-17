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Стерлинг: молюсь, чтобы у UFC был план на случай, если Чётр попытается слиться

Стерлинг: молюсь, чтобы у UFC был план на случай, если Чётр попытается слиться
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке с Петром Яном, выразив надежду, что бой всё-таки состоится. Напомним, ранее стало известно, что секунданты Петра Яна не смогли получить американскую визу и не будут присутствовать на бое Яна со Стерлингом.

«Молюсь, чтобы у UFC и Даны Уайта был план на случай, если Чётр попытается слиться во второй раз. Собери свои визы своей команды вместе, клоун», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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