«Предоставь мне кресло, и я буду в твоём углу». Сехудо ответил Яну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил на предложение временного чемпиона организации Петра Яна стать его угловым во время боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.



«Предоставь мне кресло, и я буду в твоём углу», — написал Сехудо в своём «твиттере» в ответ на просьбу Петра.



В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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