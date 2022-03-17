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«Предоставь мне кресло, и я буду в твоём углу». Сехудо ответил Яну

«Предоставь мне кресло, и я буду в твоём углу». Сехудо ответил Яну
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил на предложение временного чемпиона организации Петра Яна стать его угловым во время боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Предоставь мне кресло, и я буду в твоём углу», — написал Сехудо в своём «твиттере» в ответ на просьбу Петра.

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно
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