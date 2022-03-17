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Тактаров: если Волков проиграет Аспиналлу, то его начнут потихоньку списывать

Тактаров: если Волков проиграет Аспиналлу, то его начнут потихоньку списывать
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке россиянина Александра Волкова и британца Тома Аспиналла. Бой Волкова и Аспиналла возглавит турнир UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта в Лондоне.

«Если он сейчас оступится, то на его место придут молодые и новые бойцы, а его начнут потихоньку списывать. Он будет как Алексей Олейник доживать свой век. А если он выиграет, то в тяжёлом весе сложится интересная ситуация. Чемпион не хочет драться за маленькие деньги, а другие уже проиграли, в том числе те, кто бил Сашу. Может сложиться так, что после победы над Аспиналлом ему дадут ещё один бой, после которого он может получить титульник. Голова у него достаточно светлая, чтобы понимать, насколько всё это важно.

Бой против одного из лучших тяжеловесов мира Сириля Гана стал для него хорошей тренировкой, которая подняла его уровень. Я считаю, что остальные нокаутёры с технической точки зрения готовы хуже. А Саша всё-таки провёл с ним пять раундов. Он находится в том возрасте, когда форма быстро не заканчивается, поэтому я не переживаю за его готовность. Единственная проблема – это психологический фактор. Но вы же читали, что ему нравится быть андердогом. Он к этому готов», — приводит слова Олега Тактарова Metaratings.

UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE! UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE!
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