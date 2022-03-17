Шон О'Мэлли предложил Яну помощь в углу. Пётр согласился

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, предложил Петру Яну услуги секунданта в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Россиянин ответил на предложение согласием.



«Пётр, я слышал, ты нуждаешься в угловых. Дай мне знать – я прикрою тебе спину», — написал Шон О'Мэлли в своём «твиттере».



Россиянин дал согласие на предложение Шона.



«Одно место в углу занимает Шон О'Мэлли», — ответил Ян в своём твиттер-аккаунте.



В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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