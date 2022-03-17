Кормье считает, что победа Пимблетта в Лондоне даст огромный толчок его карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что британец Пэдди Пимблетт сможет получить серьёзный толчок в карьере в случае успешного выступления на турнире UFC в Лондоне.



«Знаете, о чём я вспоминаю? О бое Конора Макгрегора с Диего Брандао в Ирландии. Он только начинал свою карьеру и ему пришлось драться дома перед такой толпой людей, и в итоге это его только возвысило. Конор Макгрегор взлетел до небес. Ему будто привязали ракету к спине, и его популярность взлетела до Луны.



Если Пимблетт сможет сделать что-то особенное в субботу, то ситуация будет такой же. Как я уже говорил, единственное, чего не хватало в его дебюте — это взрывной фанатской реакции на то, что он сделал. Если он может повторить это в эти выходные, то он получит свой хайп, и этот хайлайт будут повторять снова и снова», — приводит слова Даниэля Кормье MMAJunkie.



Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а также раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова.