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«Не сделал ничего, только наложил в штаны». Топурия жёстко ответил Пимблетту

«Не сделал ничего, только наложил в штаны». Топурия жёстко ответил Пимблетту
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Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илья Топурия снова жёстко ответил британскому спортсмену Падди Пимблетту.

«Какие же тупые эти грузины. Не удивлен, что русские терроризируют их жизни», — написал Пимблетт в своём «твиттере».

«Причина, по которой я бросил бутылку и свою правую руку в Пэдди Пимблетта в том, что я человек слова. Я сказал тебе, что произойдет, если я увижу тебя. Ты говорил, что сделаешь что-то, но не сделал ничего, только наложил в штаны. Молчи, малыш», — написал Топурия в своём «твиттере», добавив к записи скриншот сообщения Пимблетта.

Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Топурией, а также раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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