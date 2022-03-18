«Не сделал ничего, только наложил в штаны». Топурия жёстко ответил Пимблетту

Испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения Илья Топурия снова жёстко ответил британскому спортсмену Падди Пимблетту.
«Какие же тупые эти грузины. Не удивлен, что русские терроризируют их жизни», — написал Пимблетт в своём «твиттере».
«Причина, по которой я бросил бутылку и свою правую руку в Пэдди Пимблетта в том, что я человек слова. Я сказал тебе, что произойдет, если я увижу тебя. Ты говорил, что сделаешь что-то, но не сделал ничего, только наложил в штаны. Молчи, малыш», — написал Топурия в своём «твиттере», добавив к записи скриншот сообщения Пимблетта.
Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Топурией, а также раскритиковать россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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