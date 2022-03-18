«Тебе нужно побеждать». Дана Уайт про намекнул Пимблетту, что нужно не только болтать

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу громких высказываний британского бойца в лёгком весе Пэдди Пимблетта.



«Он забавный парень, такой же, как и его разговоры. Тебе нужно побеждать. Каждый любит говорить о трепете во время выхода на бой. Но в первую очередь нужно их выигрывать. Представьте, если он выйдет со своей великолепной походкой, и толпа сойдёт с ума, а затем он победит? Будет невероятно.

Он один из тех бойцов, у которых есть реальный потенциал чтобы стать звездой. Но тут тебе нужно побеждать. Это не про популярность или про то, что многие люди обожают тебя. Если ты тут, ты должен доказывать победами», — цитирует Уайта BT Sport.



Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ближайший бой британец проведёт в Лондоне с мексиканским бойцом Казула Варгасом в рамках «UFC Fight Night 204». На данный момент Пимблетт одержал 17 побед и потерпел три поражения в 20 боях.

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