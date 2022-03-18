Адесанья поддержал Пимблетта перед предстоящим боем с Варгасом

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, поддержал бойца в лёгком весе Пэдди Пимблетта перед его предстоящим боем с Казулой Варгасом.



«Мне нравится, что он делает, его причёска, и всё что он имеет. Пэдди всегда говорит правду. Такой уровень уверенности помогал бойцам побеждать своих оппонентов, а тем более «ветеранов». Когда он на виду, ты видишь его креативность в бою.

Разумеется, его уверенность поможет ему победить ещё ни раз, но он пока не достиг своего пика. Ему стоит много работать над своими навыками, а в особенности над ударами», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting со ссылкой на YouTube-канал «FREESTYLEBENDER».

Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ближайший бой британец проведёт в Лондоне с мексиканским бойцом Казула Варгасом в рамках «UFC Fight Night 204». На данный момент Пимблетт одержал 17 побед и потерпел три поражения в 20 боях.