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«У меня тоже есть условие». Ян ответил Сехудо

«У меня тоже есть условие». Ян ответил Сехудо
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «твиттере», отреагировав на высказывание бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Ранее Ян предложил Генри находиться в его углу во время поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом. Сехудо на это ответил следующее:

«Предоставь мне кресло в твоём углу, да повыше. А то ещё зарядишь мне с колена», — писал Сехудо.

«У меня тоже есть одно условие — не пытайся давать мне свои дурацкие советы, просто давай пакет с водой и льдом в перерывах между раундами, и всё будет в порядке», — ответил Ян.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно Сехудо в углу Яна на UFC 273. Это действительно возможно
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