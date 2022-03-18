«У меня тоже есть условие». Ян ответил Сехудо

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «твиттере», отреагировав на высказывание бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Ранее Ян предложил Генри находиться в его углу во время поединка с американцем Алджэмейном Стерлингом. Сехудо на это ответил следующее:



«Предоставь мне кресло в твоём углу, да повыше. А то ещё зарядишь мне с колена», — писал Сехудо.



«У меня тоже есть одно условие — не пытайся давать мне свои дурацкие советы, просто давай пакет с водой и льдом в перерывах между раундами, и всё будет в порядке», — ответил Ян.



Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.