Харитонов оказался на 16 кг тяжелее американца Скотта в преддверии их очного боя

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов и известный американский боксёр Малик Скотт прошли процедуру взвешивания перед очным поединком. Их противостояние станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 марта.



Скотт показал на весах 117 кг ровно. Харитонов оказался тяжелее на 16 кг.



Напомним, Харитонов в последний раз сражался по правилам ММА на турнире Eagle FC 44. Его соперником был представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Сергей одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.

Малик не выходил на ринг с 2016 года, когда единогласным решением судей потерпел поражение в бою с Луисом Ортисом.

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