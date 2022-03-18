«Это будет лёгкая победа». Уаллин уверен, что одолеет Нганну в боксёрском поединке

Известный шведский боксёр Отто Валлин выразил уверенность, что одолеет чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, если сразится с ним в боксёрском поединке.



«Я видел его последний матч. Сейчас и не вспомню, с кем он встречался. Но сам бой я видел, и признаюсь, его бокс меня не очень впечатлил. Я думаю, что одержал бы довольно лёгкую победу, если быть честным. Как я уже сказал, меня не особенно впечатлили его боксёрские навыки. Конечно, он всегда может стать лучше. Но это, как если бы я перешёл в ММА — мне было бы очень непросто. Думаю, меня могли бы поймать на удушающий. Аналогичная ситуация и с бойцами смешанных единоборств, когда они переходят в бокс», — приводит слова Валлина издание MMAnytt.

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