«Плевать, готов я на 100 процентов или нет». Харитонов — о бое со Скоттом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал о своём состоянии перед боксёрским поединком с американцем Маликом Скоттом. Их бой станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 марта.



«Плевать, готов я на 100 процентов или нет, я буду драться! В боксе для меня это громкий вызов. Сделаю всё для того, чтобы победить», — приводит слова Харитонова РЕН ТВ.

Харитонов последний бой провёл на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 44. Его соперником был голландец Тайрон Спонг. Сергей одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.

Малик не выходил на ринг с 2016 года, когда единогласным решением судей потерпел поражение в поединке с Луисом Ортисом.

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