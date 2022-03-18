«Масленица?» Кокляев — о новом фото А. Емельяненко
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Известный российский стронгмен Михаил Кокляев отреагировал на новое фото соотечественника, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, которое тот разместил в своём «инстаграме».
«Красота требует жертв. Омолаживающие процедуры», — подписал фото Емельяненко.
«Масленица?» — прокомментировал Кокляев.
Напомним, в последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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