«Масленица?» Кокляев — о новом фото А. Емельяненко

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев отреагировал на новое фото соотечественника, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, которое тот разместил в своём «инстаграме».

«Красота требует жертв. Омолаживающие процедуры», — подписал фото Емельяненко.

«Масленица?» — прокомментировал Кокляев.

Напомним, в последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.