Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Масленица?» Кокляев — о новом фото А. Емельяненко

«Масленица?» Кокляев — о новом фото А. Емельяненко
Комментарии

Известный российский стронгмен Михаил Кокляев отреагировал на новое фото соотечественника, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, которое тот разместил в своём «инстаграме».

«Красота требует жертв. Омолаживающие процедуры», — подписал фото Емельяненко.

«Масленица?» — прокомментировал Кокляев.

Напомним, в последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Харитонов хочет избить Емельяненко по жестким правилам. Новый конфликт старых скандалистов Харитонов хочет избить Емельяненко по жестким правилам. Новый конфликт старых скандалистов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022