Головкин рассказал, как спарринговал с будущим соперником Муратой
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин высказался о своём будущем сопернике, японце Рёте Мурате.
«Он гордость и звезда своей страны. Я знаю организаторов этого мероприятия — всё будет на высшем уровне. Очень рад быть частью этого удивительного события. Он олимпийский чемпион, действующий чемпион мира, обладатель титула WBA.
Наши спарринги? Да, в прошлом мы спарринговали, но как же давно это было. Во время этих занятий я узнал, что Мурата — очень серьёзный боец, обладающий высоким боксёрским IQ», — приводит слова Головкина DAZN со ссылкой на его выступление на канале Ariel Helwani в YouTube.
Бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).
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