Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков тяжелее Аспиналла, Павлович легче Абдурахимова. Итоги взвешивания на UFC в Лондоне

Волков тяжелее Аспиналла, Павлович легче Абдурахимова. Итоги взвешивания на UFC в Лондоне
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Волков оказался немного тяжелее своего соперника.

UFC Fight Night 204. Результаты взвешивания.
Основной кард:

Александр Волков (114,75 кг) – Том Аспиналл (114,3 кг)
Арнольд Аллен (66,22 кг) – Дэн Хукер (65,77 кг)
Пэдди Пимблетт (70,3 кг) – Родриго Варгас (70,3 кг)
Гуннар Нельсон (77,56 кг) – Такаси Сато (77,11 кг)
Луана Каролина (57,15 кг) – Молли Макканн (56,69 кг)
Джай Хёрберт (70,3 кг) – Илия Топурия (70,76 кг)

Предварительный кард:

Макван Амирхани (66,22 кг) – Майк Гранди (65,77 кг)
Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) – Сергей Павлович (115,21 кг)
Пол Крейг (93,44 кг) – Никита Крылов (92,98 кг)
Джек Шор (61,68 кг) – Тимур Валиев (61,68 кг)
Кори Маккенна (52,16 кг) – Элис Рид (52,16 кг)
Коди Дёрден (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (56,69 кг).

UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE! UFC в Лондоне: Волков — Аспиналл. Русский Драго против надежды британского ММА. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022