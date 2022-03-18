Волков тяжелее Аспиналла, Павлович легче Абдурахимова. Итоги взвешивания на UFC в Лондоне

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Волков оказался немного тяжелее своего соперника.



UFC Fight Night 204. Результаты взвешивания.

Основной кард:



Александр Волков (114,75 кг) – Том Аспиналл (114,3 кг)

Арнольд Аллен (66,22 кг) – Дэн Хукер (65,77 кг)

Пэдди Пимблетт (70,3 кг) – Родриго Варгас (70,3 кг)

Гуннар Нельсон (77,56 кг) – Такаси Сато (77,11 кг)

Луана Каролина (57,15 кг) – Молли Макканн (56,69 кг)

Джай Хёрберт (70,3 кг) – Илия Топурия (70,76 кг)



Предварительный кард:



Макван Амирхани (66,22 кг) – Майк Гранди (65,77 кг)

Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) – Сергей Павлович (115,21 кг)

Пол Крейг (93,44 кг) – Никита Крылов (92,98 кг)

Джек Шор (61,68 кг) – Тимур Валиев (61,68 кг)

Кори Маккенна (52,16 кг) – Элис Рид (52,16 кг)

Коди Дёрден (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (56,69 кг).