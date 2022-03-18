Волков тяжелее Аспиналла, Павлович легче Абдурахимова. Итоги взвешивания на UFC в Лондоне

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204, главным событием которого станет поединок между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспиналлом.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Волков оказался немного тяжелее своего соперника.
UFC Fight Night 204. Результаты взвешивания.
Основной кард:
Александр Волков (114,75 кг) – Том Аспиналл (114,3 кг)
Арнольд Аллен (66,22 кг) – Дэн Хукер (65,77 кг)
Пэдди Пимблетт (70,3 кг) – Родриго Варгас (70,3 кг)
Гуннар Нельсон (77,56 кг) – Такаси Сато (77,11 кг)
Луана Каролина (57,15 кг) – Молли Макканн (56,69 кг)
Джай Хёрберт (70,3 кг) – Илия Топурия (70,76 кг)
Предварительный кард:
Макван Амирхани (66,22 кг) – Майк Гранди (65,77 кг)
Шамиль Абдурахимов (117,02 кг) – Сергей Павлович (115,21 кг)
Пол Крейг (93,44 кг) – Никита Крылов (92,98 кг)
Джек Шор (61,68 кг) – Тимур Валиев (61,68 кг)
Кори Маккенна (52,16 кг) – Элис Рид (52,16 кг)
Коди Дёрден (57,15 кг) – Мухаммад Мокаев (56,69 кг).
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