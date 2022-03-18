Александр Емельяненко: какая причёска мне больше всего идёт?
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в телеграм-канале, показав подборку своих фотографий с разными причёсками.
«Продолжаем тему красоты. Какая причёска мне больше всего идёт?» — написал Емельяненко.
Напомним, в последний раз Александр сражался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам смешанных единоборств. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Ранее об Александре в очередной раз высказался российский тяжеловес Сергей Харитонов.
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