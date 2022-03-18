«Я счастлив». Ковингтон — о расставании Джона Джонса со своей невестой
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался на тему окончательного расставания бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса со своей невестой.
«Он часто бил её. Пару раз, бывало, он оставлял её окровавленной. Однако, в конце концов, мне кажется, что он вбил в её разум немного здравого смысла — ведь она наконец пришла в себя и поняла, что ей нужно уйти от него. Он подонок, действительно подонок. Посмотрите на этого парня. Просто законченный преступник. Так что я счастлив, что она наконец приняла верное решение», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.
Напомним, Джонс заявил, что его невеста окончательно ушла от него 23 февраля, и признался, что чувствует себя «дерьмово».
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